Wall Street Journal: AS Tunda Sanksi Korea Utara Selama Pembicaraan Persiapan KTT

Wall Street Journal pada hari Senin (28/5/18) melaporkan bahwa AS telah menunda penerapan sanksi baru terhadap Korea Utara sementara kedua pihak bekerjasama untuk mengadakan KTT pada bulan depan.



Mengutip seorang pejabat, mereka menulis AS telah siap untuk mengumumkan sanksi secara gencar pada Selasa (29/5/18) pagi, namun memutuskannya pada hari Senin untuk menunda penerapan sanksi sementara melanjutkan pembicaraan dengan Korea Utara.



AS telah membuat keputusan, mengutip kemajuan dalam upaya untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Washington dan Pyongyang.



Dua pejabat pemerintah mengatakan bahwa Departemen Keuangan telah menyiapkan paket yang ditujukan untuk hampir tiga lusin target sanksi, termasuk dari Rusia dan Cina.



Mereka telah menyiapkan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap sikap agresif dari Korea Utara beberapa waktu lalu, yang sempat mendorong Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana pertemuan puncak.



Namun, pemerintah AS telah menunda sanksi karena memutuskan untuk mengadakan KTT sesuai jadwal.





[Photo : KBS News]