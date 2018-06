AS dan Korut Gelar Pembicaraan Persiapan KTT di Desa Perbatasan

AS dan Korea Selatan diketahui menggelar koordinasi menit-akhir untuk membahas agenda KTT Singapura.



Kedua pihak yang dipimpin oleh duta besar AS untuk Filipina sekaligus mantan anggota delegasi nuklir Sung Kim dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui memulai pembicaraan pada hari Rabu (6/6/2018) pukul 10 pagi di sisi Korea Utara desa gencatan senjata Panmunjeom.



Pembicaraan diperkirakan meliputi pendetailan agenda kunci untuk dibahas pada KTT hari Selasa depan, termasuk denuklirisasi Korea Utara dan pemberian jaminan keamanan bagi rezim Korea Utara.



Para juru runding juga kemungkinan akan membahas rancangan hasil KTT yang bisa mencakup makna denuklirisasi, seperti kecepatan proses dan tenggat waktu, juga langkah balasan dari AS untuk menjamin keamanan rezim.



Duta besar Kim dan Wakil Menteri Choe telah menggelar beberapa pertemuan persiapan KTT di desa perbatasan antar-Korea sejak tanggal 27 Mei.

[Photo : KBS News]