Menteri Luar Negeri Singapura Kunjungi Pyongyang Pada Hari Kamis

Menteri Luar Negeri Singapura akan mengunjungi Korea Utara pada hari Kamis (7/6/18) jelang KTT antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.



Kementerian Luar Negeri Singapura pada hari Rabu (6/6/18) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan akan mengunjungi Pyongyang pada hari Kamis dan Jumat atas undangan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho.



Selain bertemu dengan Ri Yong-ho, selama 2 hari Menteri Luar Negeri Singapura juga akan bertemu dengan Ketua Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Kim Yong-nam.



Sebelumnya, Balakrishnan telah mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha pada bulan lalu untuk membahas kerjasama bilateral KTT tersebut.



Balakrishnan juga telah mengadakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Selasa (5/6/18) lalu.



Korea Utara dan AS akan menggelar KTT bersejarah di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura pada tanggal 12 Juni mendatang.



Singapura diketahui menjalani hubungan diplomatik cukup baik dengan Korea Utara dan Amerika Serikat.



Selain itu, Singapura berfungsi sebagai kantor pusat regional bagi banyak perusahaan AS dan kapal Angkatan Laut AS menggunakan fasilitas pelabuhannya.



Tahun lalu Singapura menangguhkan hubungan dagang Korea Utaramenyusul sanksi PBB atas program senjata nuklir, namun Pyongyang masih mengoperasikan kedutaan kecil di Singapura.

[Photo : YONHAP News]