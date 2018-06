Menlu AS: Pemimpin Korea Utara dan AS Akan Membahas Tentang Jadwal Denuklirisasi

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa Presiden Trump dan Pemimpin Kim Jong-un akan membahas tentang jadwal denuklirisasi dalam KTT antara Korea Utara dan AS pada tanggal 12 Juni di Singapura.



Menurut pernyataannya dalam wawancara dengan NHK Jepang pada hari Jumat (8/6/18) waktu setempat, kedua pemimpin tersebut pasti akan membahas tentang jadwal denuklirisasi.



Ditambahkannya, Kim Jong-un telah mengatakan kepada Menlu Pompeo bahwa dirinya siap berbicara dengan Presiden Trump tentang cara denuklirisasi.



Menurut Menlu Pompeo, tujuan AS dalam menghadapi KTT sangat jelas dan AS siap memberikan jaminan rezim Pyongyang dan hubungan politik yang hangat sebagai balasan.

