Bill Clinton: Pahlawan Sesungguhnya adalah Presiden Moon Jae-in

Mantan Presiden AS Bill Clinton menilai tinggi peran mediasi Presiden Moon Jae-in bagi tercapainya KTT antara Korea Utara dan AS.



Saat tampil dalam siaran televisi AS NBC pada tanggal 4 Juni waktu setempat, Clinton juga mengatakan bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.



Clinton menyebutkan bahwa Presiden Moon telah mendorong Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang dan membentuk tim gabungan antar-Korea.



Selain itu, Presiden Moon disebutnya pandai dalam memanfaatkan emosi publik di Korea Utara dan AS, hingga mampu membujuk kedua pemimpin.



Mantan presiden AS tersebut juga mengatakan bahwa dirinya berpendapat, KTT antara Korea Utara dan AS kemungkinan akan berhasil, namun rasa kepercayaan sangat diperlukan Korea Utara agar bersedia menyerahkan nuklirnya.



Dalam negosiasi antara kedua negara, menurutnya, kompromi harus didampingi oleh semangat harapan.

[Photo : KBS News]