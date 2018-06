Korea Utara dan AS Akan Mengadakan Pembicaraan Tingkat Kerja Terakhir di Singapura

Korea Utara dan AS akan mengadakan pembicaraan tingkat kerja pada hari Senin (11/6/18) di Singapura sebelum KTT bersejarah antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.



Menurut kantor berita AS, Associated Press, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui pada pukul 10 pagi waktu setempat di sebuah hotel di Singapura.



Kedua pihak kemungkinan akan membahas isi dari perjanjian yang mungkin akan diumumkan oleh kedua pemimpin, terkait langkah awal denuklirisasi Korea Utara dan jaminan keamanan dari AS.



Sebelumnya, utusan AS dan diplomat Korea Utara telah mengadakan 6 putaran pembicaraan selama 2 minggu terakhir di desa gencatan senjata Panmunjeom untuk menyempurnakan agenda KTT tersebut.

[Photo : YONHAP News]