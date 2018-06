Pembicaraan Tingkat Kerja AS dan Korea Utara Terus Berlanjut di Singapura

AS dan Korea Utara sedang mempersempit pandangan untuk mencapai kesuksesan KTT yang akan berlangsung pada hari Selasa (12/6/18) di Singapura.



Duta besar AS untuk Filipina Sung Kim dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Sun-hee tetap melanjutkan pembicaraan tingkat kerja di Singapuara pada hari Senin (11/6/18) untuk persiapan KTT tersebut.



Kim dan Choe pernah mengadakan rangkaian pertemuan di desa perbatasan Panmunjeom untuk membicarakan agenda denuklirsasi.



Keduanya telah bertemu di hotel Ritz Carlton, Singpuara pada hari Senin pada pukul 10.30 pagi untuk menjalankan pembicaraan tingkat kerja.



Seorang pejabat delegasi AS dalam wawancara dengan KBS mengatakan pembicaraan hari ini berpusat pada penentuan jadwal denuklirsasi.



Pihaknya optimis atas kemajuan dalam hal tersebut, terlebih karena pemimpin Kim Jong-un langsung berkunjung ke Singapura.



Pejabat itu juga menunjukkan Korea Utara lebih mengarah pada mekanisme melindungi keamanan rezimnya daripada ekonomi, sementara prioritas AS berada pada pernyataan denuklirsasi yang sepenuh, terverifikasi dan menyerluruh dalam kesepakatan mereka.



Presiden Trump memulai jadwal pertamanya di Singapura, bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di istana Kepresidenan.



Pemimpin Kim tidak memiliki jadwal khusus hari ini, selain menantikan hasil pembicaraan tingkat kerja dengan AS.



KTT antara AS dan Korea Utara rencananya akan dimulai dengan pertemuan antara Trump dan Kim pada hari Selasa pagi.

[Photo : KBS News]