Korea Utara - AS Sesuaikan Pandangan Denuklirisasi dan Jaminan Keamanan

Satu hari menjelang KTT AS-Korea Utara, KBS mewawancarai salah satu pejabat kunci dalam delegasi AS yang menemani Presiden AS Donald Trump.



Pejabat itu mengatakan pembicaraan tingkat kerja pada hari Senin (11/6/18) di Singapura bertujuan untuk memperbaiki rancangan perjanjian tentang denuklirisasi Korea Utara.



AS sedang berusaha memasukkan kata-kata untuk pembongkaran program senjata nuklir Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi.



Hal itu dilakukan bersama dengan jadwal yang lebih substansial dan lanjutan untuk hasil Deklarasi Panmunjeom yang diadopsi oleh kedua Korea pada bulan April lalu.



Meskipun enam putaran pembicaraan tingkat kerja di Panmunjeom gagal menghasilkan kesimpulan, pejabat itu mengatakan fakta bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hadir di Singapura menunjukkan bahwa Korea Utara bermaksud menyelesaikan masalah nuklirnya.



Langkah-langkah untuk denuklirisasi tampaknya tidak akan menjadi topik utama diskusi pada pertemuan puncak hari Selasa, karena pejabat tersebut mengutip posisi Korea Utara bahwa langkah-langkah substansial semacam itu bisa datang setelah hubungan antara Washington dan Pyongyang membaik.



Pihaknya mengatakan Korea Utara secara aktif menyerukan pembentukan kantor penghubung AS di Korea Utara, dan menekankan bahwa mereka tidak menyebut sepatah kata pun tentang kemungkinan penarikan pasukan AS atau aset strategis di Korea Selatan.



Pejabat itu mengatakan Korea Utara diperkirakan akan membuat keputusan untuk memindahkan senjata nuklir ke luar negeri sesuai dengan jaminan keamanan dari AS.



Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam akun twitternya menyatakan bahwa Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim mengadakan "pertemuan substantif dan terperinci" dengan delegasi Korea Utara di Singapura.

[Photo : YONHAP News]