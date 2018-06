Kim Jong-un Kunjungi Beberapa Tempat Wisata di Singapura

Sehari sebelum pelaksanaan KTT antara Korea Utara dan AS, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjalan-jalan selama 2 jam di tempat wisata Singapura.



Pada hari Senin (11/6/18) pukul 8.15 malam, polisi Singapura melakukan penjagaan di depan tempat penginapan Kim, dan pada pukul 9.04, Kim muncul di lobi hotel.



Kim menaiki kendaraan bersama Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho mengunjungi beberapa tempat seperti Gardens by the Bay Flower Dome dan Marina Bay Sands Hotel.



Mereka juga mengunjungi Esplanade dan kembali ke hotel pada pukul 11.22 malam.



Sementara, pertemuan tingkat kerja antara Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hee dan Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim tetap berlanjut sampai larut malam.



Mereka telah menggelar 3 kali pertemuan pada hari Senin untuk mempersempit perbedaan pandangan terkait denuklirisasi lengkap dan jaminan atas keamanan rezmin Korea Utara.

[Photo : KBS News]