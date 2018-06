Korea Utara dan AS Sedang Membuat Dokumen Kesepakatan

Menurut informasi yang didapatkan, isu utama dalam dokumen kesepakatan terakhir antara Korea Utara dan AS hampir disempurnakan, sehingga hanya tertinggal keputusan terakhir dari para pemimpin.



Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee melakukan negosiasi tingkat kerja sepanjang hari Senin (11/6/18).



Pejabat utama dari delegasi AS mengatakan, mereka melakukan pertemuan tingkat kerja untuk membuat draf naskah dalam dokumen kesepakatan terakhir yang diumumkan oleh dua pemimpin pada hari Selasa (12/6/18).



Menurut pejabat tersebut kunjungan langsung Kim Jong-un ke Singapura mempercepat pembuatan dokumen kesepakatan.



Sementara, delegasi tingkat kerja dua negara juga telah menyatakan mereka terus melakukan kontak secara langsung dan tidak langsung, sehingga ada kemungkinan besar keduanya akan mencapai kesepakatan secara dramatis.

[Photo : YONHAP News]