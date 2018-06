Korea Utara dan AS sepakat untuk melaksanakan denuklirisasi lengkap, jaminan atas kerangka perdamaian, normalisasi hubungan antara dua negara, serta pemulangan kerangka jenazah prajurit saat Perang Korea.



Dua pemimpin tersebut menggelar KTT pertama yang bersejarah di Hotel Capella pulau Sentosa Singapura pada hari Selasa (12/6/19) dan menandatangani pernyataan bersama.



Menurut pasal pertama dalam pernyataan tersebut, AS dan Korea Utara berjanji untuk menjalin hubungan baru sesuai dengan keinginan dua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.



Dua negara juga akan berupaya untuk perdamaian permanen dan stabil secara bersamaan.



Dua pihak menegaskan kembali isi Deklarasi Panmunjeom tgl.27 April lalu, dan Korea Utara berjanji untuk menjalankan proses denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.



Namun, istilah denuklirisasi lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) yang terus diklaim oleh AS tidak tertulis dalam surat kesepakatan tersebut.



Pernyataan bersama juga mengandung isi untuk memulangkan kerangka jenazah dari tahanan atau korban hilang akibat perang yang identitasnya telah diketahui.



Sementara itu, Trump dan Kim juga bertukar pandangan secara komprehensif dan mendalam mengenai isu terkait pemulihan hubungan antar-negara yang baru.



Presiden Trump berjanji untuk menjamin rezim Korea Utara, dengan Kim Jong-un menegaskan janjinya untuk melakukan denuklirisasi yang lengkap dan konkrit di Semenanjung Korea.

