Penjelasan 'Denuklirisasi Lengkap' Menggantikan CVID dalam Pernyataan Bersama Korut-AS

Pasal ketiga pernyataan bersama AS dan Korea Utara menyatakan bahwa Korea Utara berjanji mengupayakan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.



'Denuklirisasi lengkap' tersebut merupakan bagian dari denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) yang ditekankan AS selama ini.



Sedangkan prinsip 'dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah' justru dituangkan dalam tulisan yang berbunyi Kim Jong-un mengonfirmasikan janjinya untuk denuklirisasi yang kokoh dan tidak diubah.



Hal itu menunjukkan bahwa AS menyerah kepada Korea Utara demi kesepakatan tersebut, karena selama ini AS meminta pernyataan CVID dalam pernyataan bersama, sementara Korea Utara terus menolaknya.



Terkait dengan hal itu, Trump menegaskan untuk menghapus kekhawatiran akan penghilangan prinsip CVID dalam pernyataan bersama.



Trump mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dengan memasukkan banyak pihak, jika hubungan kepercayaan dengan Korea Utara dibentuk.



Trump juga menegaskan bahwa Korea Utara akan segera menutup lapangan uji coba rudal.



Negosiasi AS dan Korea Utara terkait denuklirisasi Semenanjung Korea mungkin akan dilakukan kembali pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung minggu depan.

