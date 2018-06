AS Naikkan Suku Bunga Acuan 0,25% Poin Dalam Tiga Bulan

Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25% poin, mencatatkan kenaikan suku bunga kedua pada tahun ini.



Komite Pasar Terbuka Federal AS pada tgl.13 Juni waktu setempat menaikkan suku bunga acuan ke kisaran 1,75% dan 2%.



Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell mengatakan, pihaknya memutuskan kenaikan suku bunga melalui pertimbangan jalur pertumbuhan ekonomi AS yang baik.



Para analis tengah memproyeksi AS akan menaikkan suku bunga sebanyak empat kali pada tahun ini, naik dari perkiraan tiga kali pada bulan Maret.



Kenaikan kali ini diharapkan akan berdampak pada pasar keuangan global, karena pasar di negara-negara berkembang memungkinkan terjadinya aliran dana yang keluar dari negara, dan sejumlah negara yang menderita utang dapat menghadapi krisis.

[Photo : KBS News]