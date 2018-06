Menhan AS: AS Tanggapi Kemampuan Misil Korea Utara dengan Serius

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa AS menanggapi ancaman rudal balistik Korea Utara dengan sangat serius.



Berbicara pada konferensi pers di Alaska dalam perjalanan ke Asia pada hari Selasa (26/6/18), Mattis mengatakan bahwa sampai saat ini Korea Utara masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik antar-benua sehingga AS menanggapinya dengan sangat serius.



Kepala pertahanan itu menambahkan bahwa harapan denuklirisasi cukup tinggi, dan pihaknya berharap untuk melihat kemajuan dalam beberapa hari dan minggu ke depan.



Ketika ditanya apakah dia yakin dengan sistem pertahanan rudal AS, Mattis mengatakan bahwa dia benar-benar yakin sistem tersebtu akan bekerja.

[Photo : YONHAP News]