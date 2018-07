John Bolton: AS Memiliki Rencana Membongkar Program Nuklir Korea Utara dalam Setahun

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa Washington memiliki rencana yang mengarah pada pembongkaran senjata nuklir dan program rudal balistik Korea Utara dalam setahun.



Dalam wawancara dengan CBS hari Minggu (1/7/18), Bolton mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan berdiskusi dengan Korea Utara pada Jumat (6/7/18) depan untuk membahas pembongkaran semua senjata pemusnah masal dan program rudal balistik Korea Utara.



Bolton juga mengatakan bahwa para ahli AS telah merancang program yang bertujuan untuk membongkar sebagian besar program nuklir Korea Utara dalam setahun.



Pihaknya mengatakan, jika Korea Utara membuat keputusan strategis untuk membongkar program nuklir dan bersifat kooperatif, AS dapat bergerak cepat, sebuah kerja sama yang dapat menguntungkan dua negara.



Bolton menilai langkah kooperatif akan membuat sanksi terhadap Korea Utara dicabut, sehingga bantuan dari Korea Selatan dan Jepang dapat mengalir dengan bebas.















[Photo : KBS News]