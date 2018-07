Trump Merilis Surat dari Kim Jong-un

Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (12/7/18) merilis sebuah surat dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menyatakan harapan untuk mengembangkan hubungan bilateral secara lebih lanjut.



Trump dalam akun Twitternya mengunggah salinan catatan empat paragraf surat tersebut, baik dalam bahasa Korea dan terjemahannya dalam bahasa Inggris.



Dalam surat tersebut Kim menyatakan bahwa KTT Washington-Pyongyang yang dilaksanakan pada bulan lalu adalah "awal dari perjalanan yang berarti".



Kim juga menyatakan sikap optimis bahwa niat kuat, upaya tulus dan pendekatan unik oleh kedua pemimpin akan membuka masa depan baru antara AS dan Utara.



Dalam surat itu, Kim tidak memberikan jaminan yang jelas bahwa ia berkomitmen untuk melakukan pembongkaran nuklir, namun lebih mengacu untuk "pelaksanaan setia pernyataan bersama" yang disepakati di KTT Singapura.



Trump menulis bahwa surat itu merupakan "catatan yang sangat bagus" dari Kim, menambahkan bahwa kedua negara sedang membuat kemajuan besar.



Pengumuman surat itu datang di tengah meningkatnya skeptisisme atas kesediaan Pyongyang untuk melakukan denuklirisasi.



Pihak Korea Utara diduga telah memberikan surat tertanggal 6 Juli tersebut kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk disampaikan kepada Trump.



Pompeo diketahui telah mengunjungi Pyongyang pada pekan lalu untuk melakukan pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara, namun ia tidak bertemu dengan Kim dalam kunjungan terakhirnya.











[Photo : YONHAP News]