AS dan Korea Utara Akan Kembali Mengadakan Pembicaraan Terkait Pemulangan Kerangka Tentara AS

Korea Utara dan AS pada tanggal 15 Juli akan mengadakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas pemulangan kerangka tentara AS yang meninggal pada Perang Korea.



Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa Korea Utara mengusulkan pembicaraan tersebut, dengan AS siap untuk duduk di meja dialog.



Sebelumnya, Korea Utara tidak menghadiri pembicaraan yang direncanakan berlangsung di Panmunjeom pada tanggal 12 Juli lalu.



Kementerian Luar Negeri AS telah menerima usulan Korea Utara namun belum menyebut tingkat pertemuan dan pesertanya.



Jika pertemuan tersebut berlangsung, pertemuan itu akan menjadi pertemuan tingkat menteri Korea Utara dan AS yang pertama dalam 9 tahun terakhir.



Pembicaraan pemulangan kerangka tentara AS menjadi perhatian karena menjadi hal pertama yang dilaksanakan setelah KTT Korea Utara dan AS.



Di sisi lain, pertemuan pada tanggal 15 Juli akan menjadi kesempatan bagi militer Korea Utara dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dapat bertemu kembali.











[Photo : YONHAP News]