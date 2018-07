Trump: Denuklirisasi Korut Membutuhkan Waktu Lebih Lama daripada yang Diharapkan

Presiden AS Donald Trump mengatakan hari Jumat (13/7/18) waktu setempat bahwa denuklirisasi Korea Utara membutuhkan waktu lebih lama daripada yang diharapkan.



Donald Trump yang sedang mengunjungi Inggris mengadakan jumpa pers usai KTT AS-Inggris. Dalam kesempatan itu, dia menerangkan bahwa banyak hal bagus terkait denuklirisasi Semenanjung Korea telah terjadi. Walaupun prosesnya mungkin lama, dirinya sudah terbiasa dengan proses yang lama. AS juga tidak akan menarik kembali sanksi atas Korea Utara dan sanksi itu 'menggigit' negara itu.



Dikabarkan bahwa Donald Trump mendiskusikan sejumlah peran utama kedua negara termasuk pembatasan penyebarluasan senjata nuklir bersama PM Inggris, Theresa May. Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada Inggris yang membantu upaya AS untuk denuklirisasi.

[Photo : KBS News]