Panel AS Tetapkan Roller Bearing Korsel Tidak Membahayakan Industri AS

Panel Perdagangan AS menetapkan hari Jumat (13/7/2018) bahwa bantalan rol bergerigi (tapered roller bearing) produksi Korea Selatan tidak membahayakan industri domestik AS.



Komisi Perdagangan Internasional AS mencapai keputusan tersebut setelah industri manufaktur AS untuk produk tersebut mengajukan petisi dan mengklaim kerugian akibat impor Korea.



Komisi itu mengatakan bahwa industri AS tidak terganggu atau terancam secara material oleh impor Korea, dan karenanya tidak akan mengeluarkan perintah bea anti-dumping.



Tiga anggota komisi menyuarakan bahwa impor tidak menimbulkan ancaman, satu anggota menyatakan ada ancaman, dan seorang lagi menyatakan abstain.



Sebelumnya Kementerian Perdagangan AS menyimpulkan bahwa produk Korea dijual di AS "lebih rendah dari nilai wajar."



Seandainya komisi perdagangan memutuskan lain, kementerian berencana untuk mengeluarkan perintah bea anti-dumping.



AS mengimpor bantalan rol senilai lebih dari 67 juta dolar dari Korea Selatan tahun lalu. Bantalan (bearing) adalah komponen mekanik yang digunakan di kendaraan dan peralatan pertanian.

