Kemenlu AS Konfirmasi Kembali Prinsip Pembentukan Rezim Perdamaian Setelah Denuklirisasi

Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasikan kembali prinsip pembentukan rezim perdamaian setelah tercapainya denuklirisasi.



Katina Adams, juru bicara Kemenlu AS, menyatakan dalam pertanyaan tertulis yang dilansir Yonhap News, bahwa pihaknya menargetkan penggantian perjanjian gencatan senjata hanya jika denuklirisasi tercapai.



Sebelumnya lewat pernyataan juru bicara Kemenlu, Korea Utara sempat menyatakan bahwa Amerika Serikat terus menunda isu 'deklarasi penyelesaian perang' yang sudah disepakati sebelumnya dengan beragam alasan.



Pemerintah Korea Selatan juga menargetkan deklarasi penyelesaian perang tercapai dalam tahun ini, bertepatan dengan 65 tahun disepakatinya gencatan senjata, sesuai dengan Deklarasi Panmunjeom.



Mengenai hal tersebut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan pada tanggal 8 lalu bahwa selama proses denuklirisasi, berbagai langkah termasuk jaminan keamanan dan perbaikan hubungan antara AS dan Korut dapat terjadi. Namun, sanksi ekonomi merupakan 'pengecualian'.

[Photo : KBS News]