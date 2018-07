Pertemuan Tingkat Jenderal Korut-AS Dibuka Tanggal 15

Pertemuan tingkat jenderal antara Korea Utara dan AS akan dibuka tanggal 15 Juli mendatang di Panmunjeom. Pertemuan tingkat jenderal antara kedua negara ini merupakan yang pertama sejak 9 tahun silam.



Dalam pertemuan tersebut, kedua negara akan membicarakan tentang pengiriman jenazah tentara Amerika Serikat. Sebelumnya pada tanggal 12 lalu, pertemuan untuk membicarakan masalah pengiriman jenazah tentara AS gagal digelar. Kemungkinan pula, masalah penyelesaian perang juga akan dibicarakan, namun pihak AS belum menyatakan siapa yang akan hadir dan agenda apa yang ingin dibicarakan.



Pertemuan pada tanggal 15 mendatang ini menjadi perhatian, apakah akan menjadi kesempatan yang baik demi kemajuan negosiasi antara kedua negara ke depan.

[Photo : KBS News]