Korea Utara dan AS Setuju Memulai Pencarian Bersama Sisa-Sisa Kerangka Perang

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa AS dan Korea Utara setuju memulai kembali operasi gabungan untuk mencari sisa-sisa kerangka tentara AS yang tewas dalam Perang Korea.



Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (15/7/18) bahwa kedua negara sepakat memulai kembali operasi lapangan untuk mencari sekitar 5.300 tentara AS yang tidak pernah kembali dari Perang Korea.



Pompeo mengatakan bahwa kesepakatan itu datang pada pertemuan tingkat umum antara kedua belah pihak pada hari sebelumnya, mencatat bahwa itu adalah pertemuan tingkat menteri antar-negara pertama sejak tahun 2009.



Pertemuan itu bertujuan untuk memenuhi salah satu komitmen yang dibuat oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di KTT Washington-Pyongyang.



Ia menambahkan bahwa pembicaraan itu berjalan dengan produktif dan kooperatif, serta menghasilkan komitmen tegas.



Pompeo mengatakan kedua pihak akan memulai pembicaraan tingkat kerja pada hari Senin (16/7/18) untuk mengkoordinasikan langkah pemulangan kerangka selanjutnya, termasuk pemindahan kerangka yang telah dikumpulkan di Korea Utara.



Korea Utara dan Komando PBB yang dipimpin AS (UNC) mengadakan pembicaraan tingkat umum pada hari Minggu di sisi utara Panmunjeom selama dua jam dari pukul 10 pagi.



Kepala staf untuk UNC dan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK), dilaporkan memimpin delegasi AS, sedangkan seorang jenderal dari Tentara Rakyat Korea menjadi wakil Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]