Trump: Kim Jong-un Sosok Cerdas dan Juru Runding Baik

Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pujian kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan menyebut sosok Kim sebagai pribadi yang pintar dan juru runding yang baik.



Trump menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan Daily Mail, Inggris, yang dirilis pada hari Sabtu (14/7/18) lalu.



Ketika diminta berkomentar tentang sosok Kim yang dianggap sebagai diktator kejam, Trump membenarkan hal tersebut dan menganggap bahwa sosok pemimpin lain juga kejam.



Trump juga menyoroti perubahan Korea Utara yang terjadi sebelum dan sesudah KTT antara AS dan Korea Utara di Singapura.



Penilaian Trump tersebut dipandang sebagai sebuah komitmen untuk tetap menjalankan perundingan denuklirsasi dengan terus menjaga kepercayaan antara pemimpin AS dan Korea Utara.

