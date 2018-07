Senator AS: China Mendorong Korea Utara Mundur Dari Negosiasi Denuklirsasi

Senator AS Lindsey Graham mengatakan bahwa China tengah mendorong Korea Utara untuk mundur dari negosiasi denuklirsasi dengan AS.



Senator Graham membuat pernyataan itu saat tampil dalam siaran CBS pada hari Minggu (22/7/18) waktu setempat.



Dia meminta presiden Donald Trump untuk memastikan bahwa Beijing dan Pyongyang memberi kepercayaan khusus kepada pemerintahan AS.



Graham menyatakan bahwa Trump harus meminta Korea Utara untuk menyampaikan tenggat waktu terkait pemulangan kerangka tentara AS yang meninggal saat Perang Korea.



Dia juga mendesak AS untuk kembali melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan yang saat ini tengah ditangguhkan untuk sementara waktu.

[Photo : KBS News]