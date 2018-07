38 North: Korea Utara Mulai Membongkar Fasilitas Uji Rudal

Korea Utara dilaporkan telah mulai membongkar tempat uji coba mesin rudal, sesuai dengan kesepakatan pemimpin Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan puncak mereka bulan lalu.



Situs Web AS 38 North pada hari Senin (23/7/18) melaporkan bahwa citra satelit komersial pada tanggal 20 Juli menunjukkan bahwa Korea Utara telah membongkar fasilitas utama di Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Provinsi Pyongan Utara.



Stasiun peluncuran tersebut telah berfungsi sebagai fasilitas peluncuran satelit utama di Korea Utara sejak 2012 lalu.



Fasilitas tersebut termasuk sebuah bangunan yang digunakan untuk merakit kendaraan peluncuran ruang angkasa dan tempat uji coba mesin roket, di mana mesin bahan bakar cair untuk rudal balistik dan kendaraan peluncuran ruang angkasa dikembangkan.



38 North meyakini fasilitas itu telah memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi program rudal balistik antarbenua di Korea Utara, termasuk sebagai salah satu ukuran dalam membangun kepercayaan diri bagi rezim Korea Utara.



Sebelumnya, Trump pada konferensi pers setelah KTT dengan Kim menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara telah berjanji bahwa lokasi pengujian mesin rudal utama akan dihancurkan dengan segera.



Trump tidak mengidentifikasi situs tersebut, namun media AS kemudian melaporkan bahwa situs yang dimaksud adalah Stasiun Peluncuran Satelit Sohae.

[Photo : YONHAP News]