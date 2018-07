AS Tidak Mengizinkan Militernya di Korea Selatan Dikurangi Sampai di Bawah 22 Ribu Orang

CNN AS memberitakan bahwa parlemen AS pada hari Senin (23/7/18) waktu setempat telah menyetujui RUU anggaran pertahanan 2019 yang membatasi jumlah pasukan AS di Korea Selatan.



Menurut UU tersebut, jumlah militer AS di Korea Selatan tidak boleh dikurangi sampai di bawah 22 ribu orang.



CNN dan Reuters menulis bahwa wakil dari Majelis Tinggi dan Rendah AS mengeluarkan rancangan UU terakhir yang menetapkan bahwa anggaran pertahanan AS mencapai 813 triliun won atau 716 miliar dolar Amerika.



UU tersebut mengatur alokasi anggaran untuk menurunkan jumlah militer AS di Korea Selatan ke bawah 22 ribu orang dengan dua syarat.



Pertama, penurunan jumlah militer di Korea Selatan tidak melemahkan keamanan negara-negara aliansi lainnya, dan kedua, Menteri Pertahanan AS harus menegaskan penurunan melalui kesepakatan dengan Korea Selatan dan Jepang.

[Photo : KBS News]