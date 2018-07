Trump Sambut Baik Pembongkaran Situs Uji Coba Rudal Korea Utara

Presiden AS Donald Trump menyambut baik laporan bahwa Korea Utara telah mulai membongkar tempat uji coba rudal utama sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan pada pertemuan di Singapura bulan lalu.



Situs Web AS 38 North pada hari Senin (25/7/18) melaporkan bahwa citra satelit komersial dari pekan lalu menunjukkan bahwa Korea Utara tengah membongkar fasilitas di Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Provinsi Pyongan Utara.



Berbicara di konvensi nasional Veteran Perang Asing di Kansas City, Missouri pada hari Selasa (25/7/18), Trump mengatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan Korea Utara yang telah memulai proses pembongkaran situs tersebut.



Presiden juga berharap bahwa kerangka tentara AS yang tewas dalam Perang Korea akan segera kembali ke tanah air.



Sebelumnya, Trump dalam konferensi pers setelah KTT dengan Kim menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara tersebut telah berjanji akan segera menghancurkan situs uji coba rudal utama.



Situs Sohae telah berfungsi sebagai fasilitas peluncuran satelit utama di Korea Utara sejak 2012 lalu.

[Photo : KBS News]