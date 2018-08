AS Memberi Sanksi Dua Perusahaan Rusia atas Transfer Minyak Korea Utara

AS pada hari Selasa (21/8/18) menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan Rusia atas pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB karena diduga membantu aktivitas penyelundupan barang ke Korea Utara.



Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa pihaknya menambahkan dua perusahaan Rusia tersebut ke dalam daftar sanksi bersama enam kapal yang terlibat dalam larangan transfer kapal ke kapal untuk produk petroleum murni dari Korea Utara.



Kegiatan transfer kapal ke kapal dengan kapal berbendera Korea Utara dari Rusia atau tempat lainnya, atas produk yang disuplai, dijual atau transfer dari atau ke Korea Utara adalah bentuk pelanggaran sanksi Dewan Keamanan PBB.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan menjelaskan hal tersebut dan menambahkan bahwa pihak yang melanggar akan mendapat sanksi di bawah hukum AS.



Ia menjelaskan bahwa konsekuensi dari pelanggaran sanksi tersebut akan diterapkan sampai AS melihat Korea Utara mewujudkan denuklirisasi akhir dan terverifikasi.



Pengumuman tersebut datang enam hari setelah AS menetapkan sanksi atas perusahaan jasa pelabuhan Rusia dan China yang membantu penyelundupan produk-produk alkohol, tembakau, dan rokok ke Korea Utara.

[Photo : YONHAP News]