Menlu Korsel Bahas Kembali Jadwal Kunjungannya Ke AS

Akibat pemecatan terhadap Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson hari Selasa (13/3/18) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan akan membahas ulang jadwal kunjungan Menlu Kang Kyung-hwa ke AS yang semula dijadwalkan berlangsung tanggal 15 Maret mendatang.



Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kedua menteri, Korea Selatan dan Amerika Serikat, akan saling berkonsultasi, dengan keputusan akhir akan tetap dibuat oleh pihak Korea Selatan.



Dia menekankan pemecatan Menlu AS tidak memengaruhi komunikasi antara Korea Selatan dan AS karena diantara dua pemerintah ada berbagai saluran komunikasi meliputi Dewan Keamanan Nasional, otoritas diplomasi, pertahanan, dll.



Sehubungan dengan pemecatan Tillerson yang dilakukan dalam situasi penting bagi Semenanjung Korea, pihaknya mengatakan hal tersebut bukanlah ranah Korea Selatan untuk berkomentar. Meskipun dia mengatakan bahwa alasan pemecatan Tillerson terasa tidak rasional.