Korsel-AS Tingkatkan Kerjasama Demi Denuklirisasi Semenanjung Korea

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump bertukar pendapat mengenai perubahan situasi di Semenanjung Korea dan isu-isu bilateral termasuk perdagangan antara Korea Selatan dan AS dalam pembicaraan lewat telepon pada Jumat (16/3/18) malam.



Pada kesempatan tersebut, kedua presiden berjanji akan bekerjasama dan aktif pada setiap tahap untuk menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.



Presiden Moon menekankan bahwa denuklirisasi Korea Utara tidak menerima kelonggaran dalam situasi apapun.



Ditambahkannya, Seoul akan menciptakan suasana penyelenggaraan KTT Korea Utara dan AS yang sukses melalui KTT antar Korea.



Sehubungan dengan pengenaan tarif pada impor baja dan aluminium, Presiden Moon meminta perhatian dari Presiden Trump menjelang dua KTT tersebut.



Sebelumnya, Presiden Moon menyatakan dalam pembicaraan lewat telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa hubungan antar Korea dapat berkembang apabila hubungan Korea Utara dengan AS Jepang diperbaiki.



Sementara itu, PM Abe menunjukkan harapan pada terciptanya dialog antara Korea Utara dan Jepang dengan menyebut Deklarasi Pyongyang yang menjamin pembekuan uji coba rudal pada tahun 2002 lalu.