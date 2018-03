Menlu Korsel Optimis Pelaksanaan KTT Korea Utara-AS

Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha yang berkunjung ke A.S., telah menyatakan optimisme hati-hati terhadap pertemuan puncak KTT AS-Korea Utara yang direncanakan berlangsung pada bulan Mei.



Dalam sebuah wawancara dengan PBS pada hari Jumat (16/3/17), dia yakin bahwa sebuah "terobosan" mengenai denuklirisasi mungkin dapat dilakukan dalam pembicaraan antara AS dan Korea Utara.



Korea Selatan dengan hati-hati optimis bahwa pertemuan itu akan menjadi terobosan untuk penyelesaian damai dari masalah nuklir Korea Utara.



Dia mengatakan bahwa Seoul memiliki tujuan yang "jelas" untuk denuklirisasi Korea Utara, walaupun akan memerlukan waktu lama karena program senjata tersebut sangat "maju."



Korea Selatan siap untuk pendekatan jarak jauh karena rezim Korut masih harus ditangani karena dapat menimbulkan ancaman keamanan serius ke Selatan dan seluruh dunia.



Kang mengatakan Seoul tidak akan menyelesaikan konflik lewat militer dan menekankan tidak ada lagi perang di Semenanjung Korea.



Presiden Moon Jae-in sejak awal telah konsisten bahwa program nuklir dan nuklir itu sendiri tidak akan pernah diterima. Dia ingin Seoul juga terlibat untuk menemukan jalan menuju resolusi damai.



Kang membantah kekhawatiran tentang komentar Trump yang akan menarik pasukan AS dari Korea Selatan jika perundingan perdagangan bilateral tidak berjalan dengan baik, dan menegaskan bahwa aliansi tersebut solid.



Pihaknya mengharapkan hasil perundingan perdagangan bebas dengan AS yang dapat saling menguntungkan.