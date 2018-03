Pertemuan Trilateral Korea Selatan, AS, Jepang Dilaksanakan di AS

Korea Selatan, AS dan Jepang telah mengadakan pertemuan ketua keamanan trilateral di AS pada tanggal 17 dan 18 Maret waktu setempat.



Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Keamanan Nasional Korea Selatan Chung Eui-yong, Penasihat keamanan Gedung Putih Herbert McMaster dan Direktur Biro Jaminan Keamanan Nasional Jepang Yachi Syotaro.



Jubir Kantor Kepresidenan di Seoul Kim Eui-kyum mengatakan pada hari Senin (19/3/18) bahwa ketiga negara telah membicarakan denuklirsasi sepenuhnya di Semenanjung Korea, KTT antar Korea dan pertemuan antara Korea Utara dan AS.



Para peserta sependapat pentingnya untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dan akan meneruskan kerja sama erat ke depan.



Saluran keamanan antara ketiga negara tampaknya telah dioperasikan secara resmi sehingga mereka dapat lebih agresif mengadakan pembicaraan demi terwujudnya denuklirsasi Semenanjung Korea.