Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan menghadiri KTT tiga negara, Korea Selatan, Korea Utara dan AS, yang kemungkinan akan digelar jika KTT antar dua Korea dan AS berjalan dengan lancar pada akhir bulan April dan pada bulan Mei mendatang.



Dalam rapat ke-2 Komite Persiapan KTT antar Korea Moon menegaskan (21/3/18) hal tersebut dengan menambahkan bahwa ketiga negara memiliki tujuan dan visi yang jelas pada pertemuan puncak.



Menurutnya, tujuan dan visi tersebut adalah denuklirsasi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea, normalisasi hubungan AS dan Korea Utara, perkembangan hubungan antar Korea, serta kerja sama AS dan Korea Utara di bidang ekonomi.



Selanjutnya, Presiden meminta komite untuk menyiapkan strategi mewujudkan tujuan dan visi tersebut dan juga berbagi strategi dengan AS, terkait keuntungan yang akan diambil AS.



Banyak pihak meramalkan KTT dua Korea dan AS dapat menyediakan moment penting untuk penyelesaian masalah Semenanjung Korea.