Korsel-AS Akan Gelar Latihan Militer 'Max Thunder' Bersama

Angkatan udara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer gabungan 'Max Thunder' pada bulan Mei mendatang.



Menurut otoritas militer Korea Selatan, latihan tempur udara yang rutin itu akan berlangsung selama dua minggu mulai tanggal 11 Mei.



Latihan yang diselenggarakan oleh Komando Operasi Udara dan Komando Unit 7 Angkatan Udara AS di Korea, melibatkan 100 pesawat tempur termasuk jet tempur F-15K milik Angkatan Udara Korea Selatan dan F-16 milik AS.



Dalam latihan tersebut Angkatan Udara Korea Selatan dan AS akan mengembangkan teknologi pertempuran udara melalui latihan praktis.



Latihan 'Max Thunder' ini dijalankan pada masa latihan Foal Eagle sejak tahun 2009 dan berlangsung terpisah dengan Foal Eagle yang diadakan selama 4 minggu mulai tanggal 1 April..



Menurut pihak militer, Korea Selatan dan AS tetap memperkuat pertahanan dengan berbagai latihan militer setelah latihan militer gabungan Foal Eagle dan Key Resolve berakhir.