Korsel, AS dan Jepang Lanjutkan Latihan Peringatan Misil

Militer Korea Selatan, AS dan Jepang sepakat melanjutkan latihan peringatan misil untuk menghadapi ancaman misil dari Korea Utara.



Wakil dari tiga negara membuka sidang keamanan ke-10 yang berlangsung di Washington, AS pada hari Rabu (21/3/18) dan membahas langkah kerjasama dan masalah keamanan di masing-masing wilayah.



Tiga negara sepakat untuk melaksanakan latihan peringatan misil dan latihan serangan kapal selam musuh untuk membalas segala bentuk ancaman dari Korea Utara. Selain itu, mereka juga melakukan upaya untuk bekerjasama dengan negara-negara lainnya untuk mencegah kegiatan maritim ilegal Korea Utara.



Korea Selatan, AS dan Jepang mendesak seluruh negara untuk mematuhi janji internasional termasuk resolusi DK PBB agar Korea Utara menghentikan program misil dan nuklir secara menyeluruh dan dapat diverifikasi untuk tidak dipulihkan lagi.



Sementara itu, sidang keamanan lanjutan ke-11antara tiga negara rencananya akan dilaksanakan di Korea Selatan pada tahun depan.