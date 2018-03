Cheongwadae Apresiasi Pembebasan Korsel dari Tarif Besi AS

Kantor Kepresidenan Cheongwadae menyambut hangat pembebasan tarif impor besi Korea dan menilai hasil tersebut meningkatkan landasan kerjasama dengan AS.



Kepala Humas Presiden Yoon Young-chan pada hari Senin (26/3/18) menyatakan hal tersebut dan menilai hasil negosiasi dapat menjadi pertimbangan keseimbangan kepentingan dua negara karena melindungi industri pertanian Korea Selatan dan menerima perhatian dua pihak.



Yoon menambahkan Korea Selatan menjadi negara pertama yang dibebaskan dari pengenaan tarif besi impor diantara 12 negara yang terkena tarif besi. Hal tersebut menghapus ketidakpastian perdagangan dan investasi antara dua negara.



Keputusan tersebut dinilai mampu menghilangkan unsur konflik menjelang pembukaan dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS dan semakin memperkokoh hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan AS.



Yoon mengucapkan terima kasih atas upaya dua pihak yang selama hampir sebulan berdiskusi di Washington dan membuahkan hasil menguntungkan bagi dua negara.