Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Marc Knapper menekankan 'denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah' (CVID), bukan menjadi subyek yang dapat dinegosiasi dalam KTT antara AS dengan Korut.



Dalam pertemuan dengan wartawan, Knapper mengatakan AS rela berdialog dengan Korea Utara karena tujuan tersebut.



Menurutnya, sanksi terhadap Korea Utara bukan 'sanksi untuk sanksi' melainkan sarana untuk berdialog yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara mereka.



Pihak AS menyambut suasana damai antara dua Korea, namun langkah AS terhadap Korea Utara tidak berubah. Knapper menambahkan jika kata jaminan keamanan yang disebutkan Kim Jong-un berarti penarikan pasukan AS di Korea Selatan, maka hal itu tidak dapat diterima.