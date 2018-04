AS: Denuklirisasi Korea Utara Butuh Waktu 2 Hingga 3 Tahun

Voice of America pada hari Selasa (3/4/18) waktu setempat memberitakan bahwa pakar nuklir di AS mengatakan Korea Utara harus menjalankan proses bertahap untuk denuklirisasi Semenajung Korea, namun tidak memakan banyak waktu.



Dalam wawancara dengan VoA mantan pejabat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Olli Heinonen mengatakan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 sampai 3 tahun apabila seluruh proses berjalan lancar.



Denuklirisasi dapat terlaksana dengan syarat Korea Utara harus membuka semua informasi baik program senjata nuklir, fasilitas produksi, jumlah dan proses pemeriksaan..



Selama krisis nuklir pertama dan kedua, Olli memimpin inspeksi fasilitas nuklir Yongbyon dan mengunjungi Korea Utara lebih dari 20 kali dalam prosesnya.



Dia menekankan bahwa yang penting adalah janji Korea Utara untuk denuklirisasi secara sempurna.



Sementara itu, Ketua Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional David Albright mengatakan bahwa Trump tidak meminta Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklir ke AS pada esok harinya.



David yakin masih ada cara untuk membuktikan tekad denulirisasi Korea Utara, seperti membuka program pengayaan uranium atau memungkinkan pengawas untuk mengunjungi fasilitas tersebut.