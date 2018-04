Korut-AS Lakukan Kompromi Awal Sebelum Pertemuan Puncak Dua Negara

Kantor Kepresidenan menyatakan pertemuan awal KTT antara Korea Utara dan AS akan langsung membahas agenda utama yaitu denuklirisasi dan jaminan keamanan. Oleh karena itu pembukaan KTT akan berbeda dengan pertemuan enam pihak atau pertemuan saat mengeluarkan Pernyataan Bersama 19 September.



Seorang pejabat mengatakan masalah terbesar dari KTT adalah pertemuan Korea Utara dengan AS, bukan pertemuan dua Korea.



Pernyataan bersama 19 September diadopsi kesepakatan antar pihak pada putaran keempat dari pembicaraan enam pihak di Beijing pada tahun 2005. Pernyataan tersebut berisi apabila Korea Utara melakukan denuklirisasi maka keamanan rezim terjamin dan energi akan didukung. Namun, hal tersebut gagal dicapai akibat konflik dalam proses pelaksanaannya.



Sementara itu KTT antara Korea Selatan, China dan Jepang telah dijadwalkan berlangsung jelang tanggal 8 atau 9 Mei mendatang, dengan agenda utama akan menjadi hasil pembahasan KTT antara dua Korea.



Dia menambahkan, pihaknya saat ini sedang bertukar informasi dengan AS mengenai persiapan KTT tersebut namun tidak menyebutkan isi pembicaraan lebih jelas.