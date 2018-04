Korsel-AS Adakan Pembicaraan Pembagian Biaya Pertahanan ke-2

Korea Selatan dan AS akan mengadakan pembicaraan pembagian biaya pertahanan putaran kedua di Pulau Jeju pada hari Rabu (11/4/18).



Korea Selatan akan mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri, Chang Won-sam, pada negosiasi biaya pertahanan, sementara AS mengirim Wakil Asisten Sekretaris Timothy Betts, untuk rencana, program dan operasi Departemen Luar Negeri AS.



Selama dua hari pembicaraan, keduanya akan bernegosiasi berdasarkan sikap masing-masing pihak yang disampaikan dalam putaran pertama pembicaraan.



Sebelumnya, pembicaraan putaran pertama diadakan di Hawaii pada bulan lalu untuk memperbarui Perjanjian Tindakan Khusus lima-tahun yang mengatur bagian Seoul pada biaya pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.



AS dilaporkan mengajukan peningkatan hingga 100 persen dalam saham Seoul. Pemerintah Seoul bertekad untuk menghasilkan kesepakatan wajar dan saling menguntungkan yang dapat meyakinkan anggota parlemen Korea dan masyarakat.