Penasihat Keamanan Nasional Korsel dan AS Perkuat Kerjasama Jelang KTT Antar Negara

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Chung Eui-yong berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu dengan mitranya dari AS, John Bolton.



Chung menjelaskan pertemuan tersebut memiliki makna penting menjelang KTT antar Korea dan KTT Korea Utara dan AS.



Namun pihaknya masih belum menginformasikan tempat pertemuan KTT Korea Utara dan AS serta rincian denuklirisasi.



Pertemuan tersebut digelar dalam langkah menjalin kerjasama dengan Bolton yang baru diangkat sebagai penasihat keamanan nasional AS.



Menjelang dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS kedua pihak merasa perlu memperkuat kerja sama antara Penasihat Keamanan Nasional.