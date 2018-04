Tidak Ada Perbedaan antara Korsel dan AS terkait Stabilitas Perdamaian Melalui Denuklirisasi

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Chung Eui-yong mengatakan bahwa Seoul dan Washington sepakat untuk bekerjasama demi menyukseskan penyelenggaraan KTT antar-Korea dan KTT Korea Utara-AS.



Ungkapan ini dilontarkan Chung pada hari Jumat (13/4/18) setelah kembali dari lawatannya ke AS di mana dirinya bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.



Chung mengatakan kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon bahwa pembicaraan dengan Bolton sangat bermanfaat. Ditambahkannya, Seoul dan Washington tidak memiliki perbedaan terkait arahan pokok, yakni menciptakan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui denuklirisasi.



Terkait hal tersebut, Dewan Keamanan Nasional atau NSC dari kedua negara akan terus berkoordinasi dengan erat.



Ketika ditanya apakah KTT antara Korea Selatan dan AS akan diselenggarakan seusai KTT antar-Korea, Chung mengatakan berbagai kemungkinan telah dibahas.