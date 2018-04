Kementerian Pertahanan Korsel-AS: Jumlah Tentara Pasukan AS di Korea Tidak Berubah Setara 28,5 Ribu Orang

Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS mengonfirmasi bahwa jumlah tentara pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan tidak berubah dan setara 28,5 ribu orang, beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menunjukkan angka yang berbeda.



Saat dimintai komentar oleh Voice of America (VOA) terkait peningkatan jumlah pasukan AS di Korea menjadi 32 ribu orang, juru bicara Pentagon Christopher Logan mengatakan pada hari Sabtu (14/4/18) bahwa jumlah prajurit pasukan AS di Korea Selatan secara resmi tetap 28,500 orang.



Namun, juru bicara tersebut menambahkan bahwa ukuran pasukan bisa berfluktuasi tergantung situasi latihan dan situasi lainnya.



Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga mengeluarkan pernyataan bahwa jumlah pasukan AS tidak berubah dan hal itu dikonfirmasi secara berkala melalui pernyataan bersama dari Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) antara Korsel dan AS.



Sebelumnya, spekulasi muncul terkait perubahan ukuran pasukan AS setelah Presiden Trump mengklaim pada akhir bulan Maret bahwa 32 ribu tentara AS menjaga perbatasan militer di Korea, namun tidak dibayar sebagai balasannya.