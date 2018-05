Kantor Kepresidenan: Investasi Sektor AS Ke Korea Utara Makin Cepat Makin Baik

Korea Selatan mengharapkan agar kemungkinan prosedur sektor swasta AS untuk berinvestasi di Korea Utara dapat dilaksanakan dengan segera.



Seorang pejabat senior kepresidenan Korea Selatan pada hari Senin (14/5/18) menyatakan hal tersebut setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebutkan kemungkinan investasi sektor swasta pasca denuklirisasi penuh Korea Utara.



Kepada wartawan pihaknya menyatakan persetujuan agar denuklirisasi Korea Utara dan investasi sektor swata AS ke pihak Utara dapat berjalan cepat.



Pihaknya menyebutkan bahwa denuklirsasi dan jaminan rezim Korea Utara oleh AS pada dasarnya adalah bentuk pertukaran antar-negara sejak tahap awal dialog bilateral.