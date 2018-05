Presiden Moon dan Trump Adakan Komunikasi Intensif Untuk Kesuksesan KTT AS-Korut

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan presiden AS Donald Trump sepakat untuk melanjutkan pembicaraan intensif untuk kesuksesan pertemuan puncak dua negara pada bulan depan.



Juru bicara kepresidenan Yoon Young-chan pada hari Minggu (21/5/18) mengatakan bahwa kedua pemimpin berbicara melalui telepon selama 20 menit mulai pukul 11:30 Minggu malam untuk bertukar pandangan pada perubahan sikap Korea Utara yang mendadak.



Jubir Yoon mengatakan bahwa kedua presiden setuju mengadakan pembicaraan lebih dekat untuk menjamin komitmen Trump dalam kesuksesan KTT antara Korea Utara dan AS.



Moon dan Trump akan mengadakan pertemuan di AS pada hari Selasa (22/5/18) menjelang KTT antara AS-Korea Utara yang akan digelar pada bulan Juni di Singapura.

[Photo : KBS News]