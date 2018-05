Presiden Moon Bertolak Ke AS Bertemu Donald Trump

Presiden Moon Jae-in bertolak ke AS pada hari Senin (21/5/18) untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.



Pertemuan tersebut menandai KTT antara Korea Selatan dan AS di bawah pemerintahaan Moon Jae-in yang ke-4.



Presiden Moon pada hari Selasa (22/5/18) akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat utama di bidang diplomasi dan keamanan pemerintahaan Trump sebagai agenda pertama.



Setelah itu, Moon bertemu dengan Presiden Trump dengan menghadirkan penerjemah, kemudian mengadakan pertemuan dengan pejabat utama.



Pada pertemuan tunggal kedua pemimpin akan membahas langkah menghapus perbedaan pandangan terkait cara denuklirisasi jelang KTT antara Korea Utara dan AS.



Pada hari Minggu (20/5/18) lalu, dua pemimpin telah mengadakan pembicaraan melalui telepon atas reaksi Korea Utara beberapa waktu lalu.



Presiden Moon dijadwalkan akan meninggalkan Washington pada Selasa malam dan tiba di Korea Selatan pada Kamis(24/5/18) waktu Korea.

[Photo : YONHAP News]