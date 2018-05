Presiden Moon Tiba di Washington untuk Pembicaraan dengan Trump

Presiden Moon Jae-in telah tiba di Washington untuk kunjungan empat hari ke AS untuk mengoordinasikan strategi menjelang KTT AS dan Korea Utara



Setibanya di Pangkalan Angkatan Udara Andrews di dekat Washington pada hari Senin (21/5/2018) sore, Moon disambut oleh Duta Besar Korea Selatan untuk AS Yoon-je dan pelaksana tugas wakil menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik Susan Thornton.



Jadwal resmi Moon dimulai pada hari Selasa (22/5/2018) dengan pertemuan bersama pejabat tingkat tinggi Kementerian Luar Negeri AS yang menangani urusan diplomasi dan keamanan.



Moon akan duduk dan berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu pagi waktu Korea, dengan hanya ditemani penerjemah masing-masing. Agenda itu diikuti oleh KTT Korsel-AS tambahan, yang melibatkan pembantu kunci presiden, di tengah jamuan makan siang.



Selama KTT satu-lawan-satu mereka, kedua pemimpin diperkirakan akan melakukan diskusi mendalam tentang perbedaan antara AS dan Korea Utara terkait langkah menuju denuklirisasi rezim Korut.



Setelah KTT, Moon akan mengunjungi gedung perwakilan Kekaisaran Korea di Washington, bertepatan dengan perayaan 130 tahun pendiriannya. Di sana, Moon akan bertemu dengan keturunan pertama perwakilan kekaisaran untuk AS dan para pejabat perwakilan yang bertugas saat itu.



Moon akan kembali ke tanah air pada hari Kamis pagi.

[Photo : YONHAP News]