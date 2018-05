KTT Korut-AS Tercapai 99,9%

Kantor Kepresidenan Cheongwadae menyatakan bahwa KTT antara Korea Utara dan AS tetap berjalan lancar sesuai jadwal, meskipun situasi di Semenanjung Korea agak membeku.



Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong yang mendampingi Presiden Moon Jae-in untuk KTT dengan Presiden Trump mengatakan hal tersebut di dalam pesawat khusus Presiden pada hari Senin (21/5/18) kepada para wartawan. Ditegaskannya, KTT antara Korea Utara dan AS telah tercapai 99,9%. Namun, pihaknya terus melakukan persiapan terhadap berbagai kemungkinan.



Di dalam pertemuan bilateral, Presiden Moon Jae-in dan Donald Trump akan bertukar pandangan demi menangani situasi di Semenajung Korea dengan baik.



Menurutnya, kedua pemimpin akan membahas bagaimana KTT antara Korea Utara dan AS dapat berhasil mencapai kesepakatan yang penting, bagaimana melaksanakan kesepakatan itu, serta isu terkait lainnya.

