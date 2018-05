Presiden Moon: Kim Jong-un Perlihatkan Tekad Denuklirisasi di Semenanjung Korea

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un sekali lagi memperlihatkan tekad kuat terhadap denuklirisasi di Semenanjung Korea saat keduanya mengadakan pertemuan pada Sabtu (26/5/18) kemarin.



Pada hari Minggu pagi di Cheongwadae, Presiden Moon mengumumkan hasil KTT antar-Korea yang sebelumnya digelar di gedung Tongilgak bagian utara desa gencatan senjata Panmunjeom.



Dalam kesempatan tersebut, Presiden Moon mengatakan bahwa Kim Jong-un tidak yakin apakah permusuhan dengan AS dapat berakhir dan rezimnya dapat terjamin jika mereka menyerahkan senjata nuklir.



Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa dalam KTT dengan AS yang beberapa watu lalu digelar, Presiden Trump telah memperlihatkan tekad untuk mengakhiri hubungan permusuhan sekaligus berniat membantu kemakmuran ekonomi Korea Utara jika mereka mewujudkan denuklirisasi.



Dengan demikian, Presiden Moon telah menyampaikan tekad dari Korea Utara dan AS serta mendesak masing-masing pihak untuk mengadakan pembicaraan secara langsung langsung.



Moon juga akan mempersiapkan pembicaraan praktek untuk mempersiapkan KTT antara Pyongyang dan Washington, dan menyebut kesuksesannya bergantung pada negosiasi praktek.



Sementara itu, Presiden Moon dan Pemimpin Kim sepakat akan secara erat bekerja sama untuk menyelengarakan KTT antara Kora Utara dan AS dengan sukses.



Menurut Moon, Kim dan Trump masing-masing berharap pada kesuksesan KTT, dengan demikian, pembahasan tentang agenda untuk KTT sangat diperlukan melalui pembicaraan praktek.



Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin juga menegaskan kembali niat untuk mematuhi Deklarasi Panmunjeom dengan merencanakan pembiciaraan tingkat tingi antar-Korea pada tgl. 1 Juni mendatang.



Dalam waktu dekat dua Korea juga akan mengadakan pertemuan petugas militer untuk meredakan ketegangan militer. Mereka juga akan mengadakan pertemuan Palang Merah untuk mengadakan reuni keluarga terpisah.



Presiden Moon menilai KTT antar-Korea yang ke-2 sangat berarti karena dilaksanakan dengan cepat dan tidak terpaku pada protokoler.



Presiden yakin pihaknya sedang mengubah arus sejarah yang akan menjadi permulaan baru yang sempurna. Meskipun jalan denuklirisasi di Semenanjung Korea tidak mudah, namun pihaknya yakin dapat mencapai hal tersebut.

[Photo : YONHAP News]