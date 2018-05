Deklarasi Untuk Mengakhiri Perang Korea Terkait Keberhasilan KTT AS-Korea Utara

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan kemungkinan tercapainya deklarasi untuk mengakhiri perang melalui pertemuan puncak antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS, berkaitan dengan keberhasilan KTT antara Korea Utara dan AS.



Seorang pejabat senior kepada wartawan pada hari Senin (28/5/18) mengatakaan rencana pembicaraan tersebut baru saja dimulai.



Ketika ditanya apakah pembicaraan tingkat kerja di Panmunjom akan menjadi standar untuk menilai kesuksesan dan kegagalan KTT Korea Utara dan AS, pihaknya memperkirakan akan ada kemungkinan jika agenda terkait dapat ditangani secara sempurna.



Staf kepresidenan tersebut mengharapkan bahwa hasil tingkat kerja antara Korea Utara dan AS akan berpengaruh pada kemungkinan pertemuan puncak antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS.



Namun pihaknya menambahkan saat ini tidak ada laporan tentang rincian prosesnya.





[Photo : KBS News]